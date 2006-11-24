Олег Скрипка: будущее – за голимой попсой

Лидер группы «Вопли Видоплясова» Олег Скрипка в интервью «Парку культуры» так объяснил отсутствие ВВ в Киеве на праздновании годовщины Помаранчевой революции (в это время группа была на гастролях в Москве): «Ну, во-первых, на эти дни нас уже давно пригласили в Москву с концертами, в то время как организаторы торжеств на майдане тянули с приглашением до последнего. А вообще, если честно, я не уверен, что в этом году имеет смысл праздновать годовщину «оранжевой революции». Поражение не празднуют».

В ответ на недоумение корреспондента: «Даже так ставите вопрос?» Скрипка заявил: «А как еще? Весь народ боролся против определенной силы, а теперь она пришла к власти».

Вообще год двадцатилетия легендарной группы для ее лидера, судя по тону высказываний, выдался каким-то слишком уж пессимистичным. Отвечая на вопрос о будущем музыки «на постсоветском пространстве, в России и на Украине», Скрипка заявил, что будущее – «За голимой дешевой попсой. За смешными карикатурными проектами, в которых славяне, вместо того что бы подчеркивать свой национальный колорит и индивидуальность, беспомощно пытаются изображать из себя томных англосаксов. Общество массового потребления не способно будет в ближайшем будущем воспринимать другую музыку».

Газета.ру