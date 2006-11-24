Погода на выходные

Завтра в Украине ожидается облачная погода с прояснениями. Без существенных осадков, только ночью в восточных областях местами небольшой дождь. На большей части территории страны туманы. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с.

Температура ночью 3-8° тепла, в областях Прикарпатья местами 0-3° мороза; днем 6-11° тепла, в южной части местами 12-17°, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

26-27 ноября - облачно с прояснениями. Без существенных осадков, только ночью 26 ноября в восточной части небольшой дождь. Местами туман. Ветер юго-восточный и восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, в западных, а 27 ноября и в восточных областях при прояснениях местами 1-4° мороза; днем 5-10° тепла, в Крыму, Закарпатье, а 26 ноября и в западных и южных областях 8-13°, в восточных областях 2-7° тепла.

28-29 ноября - без существенных осадков. Температура ночью от 1° мороза до 5° тепла, днем 2-8° тепла, в Закарпатье и Южном побережье Крыма до 11° тепла; 29 ноября в Украине, кроме крайнего юга и запада, ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем от 1° мороза до 4° тепла, в восточной части на протяжении суток 0-6° мороза.

В Киеве и области в субботу ожидается облачная погода с прояснениями. Без существенных осадков. Туман. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура в Киеве ночью 6-8° тепла, днем 8-10°; по области ночью 3-8° тепла, днем 6-11°.

26-27 ноября - облачно с прояснениями. Без существенных осадков, местами туман. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, днем 5-10°.

28-29 ноября - без существенных осадков. Температура 28 ноября ночью 0-5° тепла, днем 2-7° тепла, 29 ноября ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем от 1° мороза до 4° тепла.