В Полтаве Томенко не пускают в эфир

Руководство полтавской телекомпании “Мисто” отказало председателю Комитета Верховной Рады по вопросам семьи, молодежной политики, спорта и туризма Николаю ТОМЕНКО в предоставлении эфира.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Н.ТОМЕНКО, сегодня он находится с рабочими поездками в Сумской и Полтавской областях.

В Сумской области планируется проведение совещания по вопросам перспектив развития спорта и осмотр объектов туристической сферы, а в Полтавской области запланирована встреча Н.ТОМЕНКО с общественностью и представителями средств массовой информации.

За день до приезда председателя комитета в Полтаву руководство местной телекомпании «Мисто» отказало ему в предоставлении эфира. Местные политики и эксперты объясняют такие действия тем, что в Полтаве 26 ноября должны состояться выборы городского председателя, а владельцы телеканала «Мисто» якобы поддерживают на эту должность общего кандидата от Партии регионов и «Нашей Украины» Виктора ЖИВОТЕНКО.

Н.ТОМЕНКО намерен обратиться в Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания с просьбой установить мотивы, которыми руководствовалось руководство Полтавской телекомпании, которое решило ввести нормы цензуры на выступления отдельных политиков и отказать в предоставлении эфирного времени народному депутату Украины и председателю парламентского Комитета.