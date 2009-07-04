На завтра Украине обещают дожди, грозы, местами - град

5 июля на территории Украины по прогнозам синоптиков ожидается переменная облачность. Пройдут кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах град, шквалы 15-20 м/с. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 13-18°, на юге до 22°; днем 22-27°, в южной части 26-31°; на севере Левобережья ночью 10-15°, днем 18-23°; в Карпатах ночью 9-14°, днем 13-18°.

Об этом УНИАН сообщили в Украинском гидрометцентре.

В Киевской области сохранится переменная облачность. Пройдет кратковременный дождь, гроза, слабый град, днем местами шквалы 15-20 м/с. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью по области 13-18°, днем 22-27°. По г. Киеву температура ночью 14-16°, днем 23-25°.

4 июля температура воды в Черном и Азовском морях 23-27°, в Днепре возле Киева 24° тепла.