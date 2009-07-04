Серийных убийств в «лесу Лозинского» не было - генпрокурор
"Есть единичный случай..."
Информация о серийных убийствах в охотничьем хозяйстве Голованевского района Кировоградской области, где 16 июня, вероятно при соучастии экс-народного депутата Виктора ЛОЗИНСКОГО, был убит местный житель, не соответствует действительности.
Об этом в интервью газете «Зеркало недели» заявил генеральный прокурор Украины Александр МЕДВЕДЬКО.
«Информация не соответствует действительности. По моим данным, в этом регионе значилось трое без вести пропавших. Личность одного установлена, а двое находятся в розыске», - сказал он.
Убийство же местного жителя Валерия Олийныка генпрокурор А.МЕДВЕДЬКО считает единичным случаем.
«На момент нашего с вами разговора у меня нет данных о том, что это был какой-то поток, что людей вывозили и убивали. Есть единичный случай...», - подчеркнул генпрокурор.