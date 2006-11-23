Скончался прославленный актер Филипп Нуаре (фото)

Фото с Каннского фестиваля 2003 года

Во Франции в возрасте 76 лет скончался в четверг прославленный актер кино и театра Филипп Нуаре.

Как сообщила радиостанция "Франс-Инфо" со ссылкой на агентство, представлявшее интересы актера, Нуаре умер после продолжительной болезни.

Нуаре начинал как театральный актер, но именно кинематограф принес ему настоящую известность. За более чем полувековую карьеру он сыграл в 120 с лишним фильмах. Любителям кино хорошо запомнились образы, которые нуаре создавал на экране, работая вместе с такими известными актрисами, как Катрин Денев, Роми Шнайдер и Симона Синьоре.

Дважды Нуаре был удостоен премии "Сезар" - высшей кинематографической награды Франции - за лучшее исполнение мужской роли: в фильме Робера Энрико "Старое ружье" (1976) и в картине Бертрана Тавернье "Жизнь и ничего другого" (1990).

Большую известность принесла Нуаре роль в фильме 1988 года режиссера Джузеппе Торнаторе "Новый кинотеатр `Парадизо`". Этот фильм получил специальный приз жюри Каннского кинофестиваля, "Оскар" и другие призы.

В числе фильмов с участием Нуаре - комедия Ива Робера "Блаженный Александр", драма Р.Энрико "Старое ружье", в котором он сыграл доктора Дандье, мелодрамы "Старая дева" с Анни Жирардо и "Африканец" Филипа де Брока, полицейская лента Эдуардо Молинаро "Самые нежные признания", вызвавшая неоднозначные отзывы картина Марко Феррери "Большая жратва", историческая драма "Форт Саган", полицейская лента "Откройте, полиция!", а также комедии "Нежный полицейский", "Украли бедро Юпитера", "Шуаны".

Особняком стоят в творчестве актера фильмы, которые создал Бертран Тавернье - режиссер, сумевший наиболее полно раскрыть незаурядный талант Нуаре. У Тавернье он снялся в нескольких лентах – "Часовщик из Сен-Поля", "Следователь и убийца", "Да будет праздник!", "Неделя отпуска", "Чистка", "Жизнь – и больше ничего".

В конце 1990-х - начале 2000-х годов, когда Нуаре практически перестали приглашать на работу в кино, актер вернулся на театральную сцену и с успехом сыграл в нескольких спектаклях.

”Чистка”, с Изабель Юппер

”Откройте, полиция - 3”, с Тьерри Лермиттом

”Свидетель”, с Альберто Сорди

”Друг Венсана”, с Жаном Рошфором