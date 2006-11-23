Про рейдерские атаки следует предупреждать через суд

Координатор парламентского большинства, лидер депутатской фракции Партии регионов в Верховной Раде Украины Раиса БОГАТЫРЕВА предлагает парламенту рассмотреть проект закона, направленный на противодействие рейдерских атак на предприятия.

Как сообщает пресс-служба Партии регионов, об этом Р.БОГАТЫРЕВА сообщила сегодня на пресс-конференции в Киеве.

По словам Р.БОГАТЫРЕВОЙ, ее законопроект предусматривает обязательное внесение информации о судебных исках в Единый реестр судебных решений. Депутат отметила, что это будет делаться для предупреждения предприятий, против которых готовятся рейдерские атаки, еще на стадии приема к рассмотрению исков, поскольку по одной из технологий рейдерства, применяемого в Украине, предприятия узнают о решении суда, состоявшемся без их участия.

В соответствии с новым законопроектом, судебные иски и решения будут размещаться на сайте Единого реестра судебных решений, положение о котором будет утверждаться Кабинетом Министров Украины.

«Одна эта норма, конечно, рейдерство полностью не остановит, но она позволит быстро реагировать на возможные атаки на предприятия, а также вовремя подавать сигналы соответствующим органам власти», - пояснила Р. БОГАТЫРЕВА. Она также сообщила, что 27 ноября предложит этот законопроект на рассмотрение парламента, заметив: если на следующей неделе по каким-то причинам он не будет рассмотрен, «то до конца 2006 года Верховная Рада должна рассмотреть этот законопроект».

Депутат подчеркнула, что сегодня украинские предприятия лишены возможности отбить рейдерскую атаку, поскольку не имеют в своем составе защитных структур. «Я думаю, что необходимо таким предприятиям дать законодательную возможность защитить свой бизнес и получить охранный компонент», - сказала она.

Также Р.БОГАТЫРЕВА отметила, что в контексте законодательного урегулирования проблемы рейдерства существует необходимость создания сообщества миноритарных акционеров, которые могли бы влиять на органы самоуправления, где, по ее убеждению, «ведется борьба между властью и бизнесом на региональном уровне».