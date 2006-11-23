Ющенко поздравил Митрополита Владимира с днем рождения
18:56, 23 ноября 2006Общество
565 0
Встреча состоялась в Лавре
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поздравил Предстоятеля Украинской православной церкви Митрополита Киевского и всей Украины Владимира с днем рождения.
Как сообщает официальное интернет-представительство Президента, встреча состоялась в Киево-Печерской лавре.
В.ЮЩЕНКО подарил Митрополиту Владимиру старинную икону из собственной коллекции.
Сегодня Митрополиту Владимиру исполняется 71 год.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter