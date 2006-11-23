Ющенко поздравил Митрополита Владимира с днем рождения

18:56, 23 ноября 2006
Общество
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Встреча состоялась в Лавре

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поздравил Предстоятеля Украинской православной церкви Митрополита Киевского и всей Украины Владимира с днем рождения.

Как сообщает официальное интернет-представительство Президента, встреча состоялась в Киево-Печерской лавре.

В.ЮЩЕНКО подарил Митрополиту Владимиру старинную икону из собственной коллекции.

Сегодня Митрополиту Владимиру исполняется 71 год.

 

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