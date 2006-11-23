Вера Ульянченко: есть способ покончить с хаотичной раздачей земли на Киевщине

Земля в Киевской области будет выделяться под проекты с планами застройки. Об этом заявила глава Киевской государственной областной администрации Вера УЛЬЯНЧЕНКО сегодня на пресс-конференции.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам В.УЛЬЯНЧЕНКО, в вопросе утверждения правил застройки Киевской области, который рассматривался на сегодняшнем заседании коллегии ОГА, основной задачей было оптимизировать систему застройки, чтобы прекратить торговлю землей без соответствующих проектов и генеральных планов.

«Мы будем настаивать на передаче земли под проекты, поддержанные планами застройки», - сказала В.УЛЬЯНЧЕНКО. Она заметила, что из-за того, что сельсоветы отдавали землю в аренду без соответствующих проектов, на территории Киевской области велась хаотичная застройка. «Раньше мы все строили коттеджные городки и культурно-оздоровительные центры, а теперь - логистические центры», - добавила В.УЛЬЯНЧЕНКО.

По словам главы обладминистрации, земля будет выделяться под проекты, которые дают рабочие места, прибыльность и доход в бюджет. Это могут быть социальные объекты, необходимые в той или иной местности, высокотехнологичные промышленные или сельскохозяйственные предприятия. Она считает неправильным, что Киевская область превратилась в сельскохозяйственный регион и акцентировала внимание на развитии промышленной зоны.

Как сообщила В.УЛЬЯНЧЕНКО, для привлечения инвестиций и разработки предложений планируется провести мониторинг земли и территорий предприятий в Киевской области, проанализировать и охарактеризовать все объекты. По ее словам, из-за того, что такого анализа никто не делал, инвесторы в область приходили стихийно. «Мы заинтересованы в максимальном создании таких объектов, где была бы привлечена местная рабочая сила и использованы те возможности, которые там есть. Нужно пригласить инвесторов туда, где есть рабочая сила, и нет работы», - отметила В.УЛЬЯНЧЕНКО.