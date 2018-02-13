В Одесской области задержан молдаванин, разыскиваемый Интерполом за похищение человека и изнасилование

Иностранец подозревается в незаконном проникновении в жилище, похищении человека, изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера.

В Одесской области задержан гражданин Молдовы, разыскиваемый Интерполом за похищение человека и изнасилование.

Читайте такжеВ Одесской области пограничники задержали молдаванина, разыскиваемого Интерполом за торговлю людьмиКак сообщили УНИАН в Южном региональном управлении Государственной пограничной службы Украины, 12 февраля в пункт пропуска «Кучурган» на въезд в Украину прибыл 23-летний гражданин Молдовы.

«Во время пограничного контроля сработала база данных Интерпола. Как выяснили пограничники Белгород-Днестровского отряда, этот гражданин разыскивается правоохранительными органами Молдовы с января 2018 года для привлечения к уголовной ответственности», - сообщили в управлении.

Мужчина подозревается в незаконном проникновении в жилище, похищении человека, изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера. Все это время злоумышленник скрывался в непризнанном Приднестровье.

О факте обнаружения правонарушителя проинформировано Укрбюро Интерпола в Киеве. Задержанного передали представителям Национальной полиции.