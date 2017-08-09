В Одесской области задержан молдаванин, разыскиваемый Интерполом за торговлю наркотиками. Как сообщили УНИАН в Южном региональном управлении Государственной пограничной службы Украины, 8 августа пограничники Белгород-Днестровского отряда задержали подозреваемого, намеревавшегося въехать в Украину, в пункте пропуска «Граденицы».

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Во время проверки документов, пограничники обнаружили что 32-летний мужчина находится в международном розыске по линии Интерпола. Как выяснилось, его уже полгода разыскивают правоохранительные органы Молдовы для привлечения к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотических и психотропных веществ.

Гражданина Молдовы передали представителям Нацполиции. О задержании проинформировано Укрбюро Интерпола в Киеве.

Как сообщал УНИАН, в Одесской области СБУ ликвидировала канал контрабанды экстази. Двое местных жителей получали психотроп МДМА по почте и сбывали его в развлекательных заведениях региона.