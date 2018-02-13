Aлександр Ярославский обсудил с руководством УЕФА перспективы сотрудничества по проектам в Харькове

Как сообщают информированные источники, участники встречи обсуждали опыт проведения в Украине международных турниров - как в 2012 г., так и применительно к грядущему финалу Лиги Чемпионов в Киеве в текущем году.

Вчера, 12 февраля, Александр Ярославский (владелец и президент группы DCH, генеральный инвестор подготовки Харькова к Евро-2012 и экс-президент ФК «Металлист») посетил с визитом штаб-квартиру УЕФА.

Бизнесмен встретился с ключевыми европейскими футбольными функционерами: президентом УЕФА Александером Чефериным, генеральным секретарем УЕФА Теодором Теодоридисом и исполнительным директором УЕФА Мартином Калленом. Как известно, Теодоридис и Каллен принимали активное участие в организации Евро-2012 в Украине, и активно взаимодействовали с Александром Ярославским в процессе модернизации инфраструктуры Харькова, которая была необходима для проведения матчей турнира.

Как сообщают информированные источники, участники встречи обсуждали опыт проведения в Украине международных турниров - как в 2012 г., так и применительно к грядущему финалу Лиги Чемпионов в Киеве в текущем году. А также перспективы реализации совместных спортивных проектов в Харькове.

Александер Чеферин был избран 7-м президентом УЕФА в 2016 г., в 2017 г. была утверждена его программа мер в области добросовестного управления. Теодор Теодоридис официально утвержден на посту генерального секретаря УЕФА также в 2016 г. (его предшественник Джанни Инфантино покинул организацию после победы на выборах президента ФИФА). Мартин Каллен в настоящее время вовлечен в подготовку финалов Лиги Чемпионов в Киеве и оптимистично оценивает перспективу проведения этих матчей. Александр Ярославский в 2007-2012 гг. инвестировал в подготовку Харькова к Евро-2012 $300 млн. (стадион, аэропорт, тренировочный лагерь, волонтерский центр, первый в городе пятизвездочный отель), а ФК «Металлист» во времена его президентства 6 раз завоевывал «бронзу» национального первенства, затем «серебро» и успешно выступал в еврокубках.