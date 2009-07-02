СБУ нашла "врезку" на магистральном нефтепроводе

В Херсонской области работники Службы безопасности Украины обнаружили и прекратили расхищение сырой нефти из магистрального нефтепровода высокого давления “Кременчуг – Херсон”.

Как сообщил корреспонденту УНИАН руководитель пресс-группы УСБУ в Херсонской области Владимир СЛЮСАРЕНКО, сотрудники УСБУ в Херсонской области совместно со службой безопасности Приднепровской дирекции магистрального нефтепровода (ПДМН) „Укртранснафта” обнаружили и пресекли попытку несанкционированного подсоединения к нефтепроводу.

По заключению специалистов, кустарная подготовка к врезке (искусственная перфорация трубопровода и подготовка к монтажу отводной трубы) привела к повреждению нефтепровода, что могло повлечь утечку нефти и загрязнение окружающей среды.

Материалы СБУ направлены в УБОП УМВД Украины в Херсонской области для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.