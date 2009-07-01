На вторичном рынке Киева подешевело жилье

Стоимость жилья на вторичном рынке Киева с 22 по 29 июня т.г. снизилась на 0,6% (на 4 долл.) – до 1944 долл./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «Канзас» (Киев).

Как указывается в сообщении, с весны индекс цен столичной «вторички» находится в узком диапазоне 1935-1950 долл./кв. м. «Наблюдаются локальные колебания в ту или иную сторону, вызванные изменением количества и качества предложений. Недавнее кратковременное оживление на рынке снизило количество наиболее дешевых вариантов – их попросту раскупили. В свою очередь некоторые объекты немного выросли в цене, что и отразилось на умеренном росте индекса», - отметили в компании. При этом аналитики не исключают минимальный рост стоимости жилья в краткосрочной перспективе.

За неделю индекс ценового ожидания вторичной недвижимости Киева снизился на 0,6% и составляет «минус» 0,2%. «Такое значение индекса даёт основания прогнозировать дальнейшее снижение цен. Но наиболее вероятно, индекс будет демонстрировать хаотичную динамику», - уточнили в компании.

Индекс доходности вторичного жилья Киева за май 2009 года снизился на 0,6%. В настоящее время он находится в положительной области и составляет 0,2%.

Справка УНИАН. Консалтинговая компания "Канзас" занимается анализом рынка недвижимости Киева и других крупных городов Украины. Сейчас в базе данных, на основании которой строятся графики индексов Киева с 2005 года, находится 421 тыс. объявлений о продаже квартир.