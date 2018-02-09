В Кривом Роге развесят флаги "Новороссии" - горожан просят не паниковать

За порядком во время съемок фильма следят правоохранители.

В Кривом Роге в нескольких районах города будут развешаны флаги так называемой "Новороссии", а по улицам будут ходить люди в форме террористов. Горожан просят не паниковать.

Все это необходимо для съемок фильма "Донбасс" известного украинского режиссера Сергея Лозницы, передает 0564.

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Сегодня, 8 февраля, начались съемки в Терновском районе и будут проходить в течение 4-х дней.

Людей, которые увидят террористов в форме бандформирований т.н."ЛДНР", "Сомали", "Спарта", просят не паниковать, это необходимо для снятия отдельных сцен фильма.

В Кривом Роге об этом предупреждены городские и районные власти, а также активисты всех патриотических организаций. За порядком во время съемок следят правоохранители.