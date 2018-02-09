В погоне за "майнингом": СБУ назвала криптовалюту одним из главных механизмов финансирования боевиков на Донбассе (документ)

Кроме того, средства из Украины переправляются в ОРДЛО с использованием запрещенных электронных кошельков, утверждают в СБУ.

В СБУ перевод криптовалют назвали одним из основных механизмов переправки денежных средств боевикам ОРДЛО.

Читайте такжеВ Нацполиции заявили о необходимости запретить криптовалюты в УкраинеКак сообщает «РБК-Украина», об этом говорится в ответе Службы безопасности на соответствующий запрос журналистов.

"На данный момент СБ Украины выявлено такие основные механизмы переправки средств в т.н. «ДНР/ЛНР», а именно: перевод криптовалют на электронные кошельки неустановленных представителей т.н. «ДНР/ЛНР», перевод денежных средств с использованием электронных платежных систем, в том числе запрещенных для использования в Украине (Qiwi, Yandex) и т.п., перемещение через линию разграничения денежных средств вне таможенного контроля и с сокрытием от таможенного контроля ", - говорится в ответе.

Ранее правоохранители изъяли на предприятии "Квазар" в Киеве 400 ферм для майнинга криптовалюты, которые якобы использовали для финансирования террористических организаций "ДНР / ЛНР" посредством конвертации криптовалюты.

Как заявил главный военный прокурор Анатолий Матиос, часть полученных в результате "майнинга" средств направлялась для финансирования незаконных вооруженных формирований "ЛНР" и "ДНР", а именно - для закупки военной экипировки, снаряжения, оружия и боеприпасов.