Куда сообщать о действующих игорных заведениях?

В Закарпатье открыта «горячая» телефонная линия для сообщений о действующих игорных заведениях.

Как сообщил УНИАН исполняющий обязанности главы Закарпатской облгосадминистрации Владимир ГОБЛИК, сегодня состоялось заседание областной комиссии по вопросам лицензирования хозяйственной деятельности относительно организации и содержания игорных заведений. На нем речь шла о выполнении требований недавно принятого Закона Украины «О запрете игорного бизнеса в Украине».

На заседании, в частности, было принято решение об открытии в облгосадминистрации «горячей» телефонной линии, на которую жители Закарпатской области смогут сообщить об игорных заведениях, которые работают нелегально. Сообщения будут приниматься по телефону в Ужгороде 3-53-03 с 9.00 до 18.00 в рабочие дни. Аналогичные телефоны доверия будут созданы в каждом районе области.

Также на заседании комиссии было отмечено, что до принятия упомянутого закона в области действовало 526 залов игровых автоматов и 2 казино. С прошлой недели все эти заведения запрещены и практически все закрыты.

«Органы местного самоуправления, соответствующие правоохранительные и фискальные структуры должны приложить все усилия, чтобы игорный бизнес покинул наши населенные пункты», – отметил В.ГОБЛИК.

Как сообщал УНИАН, 15 мая с. г. Верховная Рада Украины приняла Закон «О запрете игорного бизнеса в Украине». Законом запрещается не только игорный бизнес, но и участие в азартных играх.

4 июня Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО ветировал этот закон и предложил парламенту доработать его с целью реального запрета этой деятельности на определенный период времени до ее жесткого законодательного урегулирования.

11 июня Верховная Рада преодолела вето Президента, 23 июня В.ЮЩЕНКО подписал Закон «О запрете игорного бизнеса в Украине».

Согласно подписанному закону, "к субъектам ведения хозяйства, которые организуют и проводят на территории Украины азартные игры, применяются финансовые санкции в виде штрафа в размере восемь тысяч минимальных заработных плат с конфискацией игорного оборудования, а прибыль (доход) от проведения такой азартной игры подлежит перечислению в Государственный бюджет Украины". Применение санкций осуществляется по решению суда, принятого по иску органов государственной налоговой службы.

Данный закон вступает в силу со дня опубликования и действует до принятия специального законодательства, которое предусматривает право осуществления игрального бизнеса в специально созданных игральных зонах.

Со дня вступления в силу данного закона выдача лицензий на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в Украине прекращается, а лицензии, выданные субъектам предпринимательской деятельности до дня вступления в силу данного закона, отменяются.

Кабинет министров Украины на протяжении трех месяцев со дня вступления в силу данного закона обязан разработать и внести на рассмотрение Верховной Рады Украины законопроект о деятельности по организации и проведению азартных игр в специально отведенных для этого игровых зонах".