Суд освободил архитектора Шемотюка на поруки нардепов и представителя Генштаба ВСУ

Апелляционный суд освободил архитектора Шемотюка из-под стражи на поруки народных депутатов и представителя Генштаба ВСУ.

Апелляционный суд Киева освободил подозреваемого в попытке поджога в центре столицы сооружения УПЦ МП архитектора Алексея Шемотюка из-под стражи на личные поруки народных депутатов и представителя Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, также суд обязал подозреваемого сдать паспорта и другие документы, дающие ему право въезда/выезда из Украины.

Кроме того, Шемотюк обязан находиться в Киеве и без разрешения следователя не покидать город.

Присутствующие на заседании суда активисты и товарищи Шемотюка встретили это решение одобрительными возгласами.

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Как сообщал УНИАН, ранее сегодня коллегия судей Апелляционного суда Киева удовлетворила ходатайство архитектора Александра Горбаня и изменила ему меру пресечения с содержания под стражей на личные поруки народных депутатов.

Архитекторов-киевлян Горбаня и Шемотюка полиция задержала в ночь на 25 января за попытку поджога религиозного сооружения УПЦ МП, которое расположено вблизи Национального музея истории Украины. Они утверждают, что своей акцией намеревались привлечь внимание общества к незаконной застройке исторической местности.

27 января судья Шевченковского райсуда Киева Татьяна Левицкая избрала Шемотюку и Горбаню самую строгую меру пресечения - 60 суток содержания под стражей с альтернативой залога в 2,2 млн грн каждому.

3 февраля возле Национального музея истории Украины до сотни активистов провели акцию с требованием освободить арестованных архитекторов.