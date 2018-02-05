Заседание суда по апелляционной жалобе архитекторов Горбаня и Шемотюка перенесено на 13.45 (фото)

Архитекторов Александра Горбаня, Алексея Шемотюка, которых обвиняют в поджоге культового сооружения УПЦ МП на улице Владимирской, 2, готовы взять на поруки 10 народных депутатов.

Заседание коллегии Апелляционного суда Киева по делу обжалования меры пресечения для Александра Горбаня и Алексея Шемотюка, перенесено на 13.45 в связи с тем, что в настоящее время в суд не поступили материалы дела из суда первой инстанции.

Как сообщила журналистам народный депутат Оксана Корчинская, архитекторов готовы взять на поруки 10 народных депутатов.

На заседание Апелляционного суда пришли народные депутаты Светлана Залищук, Олег Барна, Оксана Корчинская и еще несколько депутатов ВР. Все они готовы взять на поруки подозреваемых в умышленном поджоге.

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Как сообщал УНИАН, за попытку поджога в ночь на 25 января религиозного сооружения УПЦ МП, которое расположено вблизи Национального музея истории Украины, полиция задержала двух киевлян в возрасте 33 года 36 лет, которые ранее не привлекались к уголовной ответственности.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 194 (покушение на умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы.

Позже выяснилось, что задержанными являются архитекторы Александр Горбань и Алексей Шемотюк. Они утверждают, что своей акцией намеревались привлечь внимание общества к незаконной застройке исторической местности.

27 января судья Шевченковского райсуда Киева Татьяна Левицкая избрала Шемотюку и Горбуну суровую меру пресечения - 60 суток содержания под стражей с альтернативой залога в 2,2 млн грн каждому.

3 февраля возле Национального музея истории Украины около сотни активистов провели акцию с требованием освободить арестованных архитекторов.