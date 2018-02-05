На севере Житомирской области спасатели изъяли из снежных заносов две фуры (фото)

С помощью троса и пожарного автомобиля бойцы ГСЧС отбуксировали грузовик на проезжую часть дороги. Уже дальше фура продолжила движение самостоятельно.

На севере Житомирской области спасатели изъяли из снежных заносов два грузовика.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГСЧС в Житомирской области.

Через незначительное ухудшением погодных условий на территории северных районов Житомирщины имели место случаи попадания грузовиков в снежные заносы. Так, за сутки спасатели дважды привлекались к буксировке двух грузовиков на автодорогах Олевска.

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Так, в службу спасения «101» поступило сообщение о том, что в Олевске вблизи 17-й Государственной пожарно-спасательной части из-за гололеда грузовой автомобиль «RENAULT» попал в снежный сугроб на перекрестке и не смог продолжить движение.

С помощью троса и пожарного автомобиля бойцы ГСЧС отбуксировали грузовик на проезжую часть дороги. Уже дальше фура продолжила движение самостоятельно.

Кроме этого, олевские спасатели привлекались к оказанию помощи другому водителю грузовика, который попал в снежный сугроб на обочине дороги. Здесь отбуксировать машину на проезжую часть спасатели смогли при помощи двух пожарных автомобилей.