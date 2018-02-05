На севере Житомирской области спасатели изъяли из снежных заносов две фуры (фото)

14:54, 05 февраля 2018
Общество
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На севере Житомирской области спасатели изъяли из снежных заносов две фуры / фото ГСЧС в Житомирской области

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГСЧС в Житомирской области.

Через незначительное ухудшением погодных условий на территории северных районов Житомирщины имели место случаи попадания грузовиков в снежные заносы. Так, за сутки спасатели дважды привлекались к буксировке двух грузовиков на автодорогах Олевска.

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Так, в службу спасения «101» поступило сообщение о том, что в Олевске вблизи 17-й Государственной пожарно-спасательной части из-за гололеда грузовой автомобиль «RENAULT» попал в снежный сугроб на перекрестке и не смог продолжить движение.

С помощью троса и пожарного автомобиля бойцы ГСЧС отбуксировали грузовик на проезжую часть дороги. Уже дальше фура продолжила движение самостоятельно.

С помощью троса и пожарного автомобиля бойцы ГСЧС отбуксировали грузовик на проїзджу часть дороги / фото ГСЧС в Житомирской области

Кроме этого, олевские спасатели привлекались к оказанию помощи другому водителю грузовика, который попал в снежный сугроб на обочине дороги. Здесь отбуксировать машину на проезжую часть спасатели смогли при помощи двух пожарных автомобилей.

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Теги: #ГСЧС в Житомирской области#фуры в снегу