На севере Житомирской области спасатели изъяли из снежных заносов две фуры (фото)
На севере Житомирской области спасатели изъяли из снежных заносов два грузовика.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГСЧС в Житомирской области.
Через незначительное ухудшением погодных условий на территории северных районов Житомирщины имели место случаи попадания грузовиков в снежные заносы. Так, за сутки спасатели дважды привлекались к буксировке двух грузовиков на автодорогах Олевска.
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Так, в службу спасения «101» поступило сообщение о том, что в Олевске вблизи 17-й Государственной пожарно-спасательной части из-за гололеда грузовой автомобиль «RENAULT» попал в снежный сугроб на перекрестке и не смог продолжить движение.
С помощью троса и пожарного автомобиля бойцы ГСЧС отбуксировали грузовик на проезжую часть дороги. Уже дальше фура продолжила движение самостоятельно.
Кроме этого, олевские спасатели привлекались к оказанию помощи другому водителю грузовика, который попал в снежный сугроб на обочине дороги. Здесь отбуксировать машину на проезжую часть спасатели смогли при помощи двух пожарных автомобилей.