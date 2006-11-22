Госпакет Криворожстали купили три миноритарных собственника

Госпакет ОАО ««Міттал Стіл Кривий Ріг» в размере 0,33% сегодня был реализован на УМВБ по стартовой цене - 49 млн. 799 тыс. 550 грн. (в предыдущих информациях была указана цифра 49 млн. 750 тыс. грн. – УНИАН).

Как передает корреспондент УНИАН, данный пакет был разделен на 26 лотов. Основным покупателем выступила инвестиционная компания «Concorde Capital», которая приобрела 23 лота, из них: 22 лота по 500 тыс. штук акций и 1 лот – по 236 тыс. штук, 1 лот приобрела компания «Альфа-капитал», 2 лота - «Ренесанскапитал». Всего в торгах принимало участие три компании: «Concorde Capital», «Ренессанс капитал», «Альфа-капитал». Компания "Драгон-капитал" не была допущена к торгам в связи с невнесением залога.

Как сообщал УНИАН, номинальная стоимость 0,33%-го госпакета акций ОАО «Міттал Стіл Кривий Ріг» составляет 12 млн. 736 тыс. 458 грн. Номинальная стоимость 1 акции ОАО - 1 грн. Начальная цена одной акции составила 3,91 грн.

Котировки акций предприятия, находящиеся во free-float на отечественном фондовом рынке, находятся в пределах 4,63 – 4,825 грн. за акцию.

Справка УНИАН. Фонд госимущества в октябре с.г. заявил о том, что планирует до конца года реализовать на украинских фондовых биржах два 0,32%-ных и два 0,33%-ных пакета акций ОАО «Міттал Стіл Кривий Ріг». На данный момент точные даты продаж уже определены.

В настоящий момент в госсобственности находится миноритарный госпакет «Міттал Стіл Кривий Ріг» в размере 1,74% УФ. 93,02%-ный пакет акций ОАО «Міттал Стіл Кривий Ріг» (бывшая ОАО КГМК «Криворожсталь») принадлежит компании Mittal Steel Germany GmbH (Германия).