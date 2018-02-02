Ехал за биометрическим паспортом: СБУ задержала экс-"чиновника" оккупационной власти Крыма

СБУ в пункте пропуска «Каланчак» задержала экс-заместителя министра аннексированного Крыма, который ехал на материковую Украину за биометрическим паспортом.

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали на административной границе с временно аннексированной Автономной Республикой Крым бывшего заместителя министра спорта самопровозглашенного совета министров оккупационной власти, который ехал на материковую Украину для оформления биометрического паспорта.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре СБУ.

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Как установили сотрудники спецслужбы, бывший украинский чиновник с апреля 2015 года до мая 2016 года занимал должность так называемого "заместителя министра спорта Республики Крым". «После освобождения от должности он продолжил антиукраинскую деятельность в составе рабочей группы по созданию государственной программы оккупационной власти «Патриотическое (военно-патриотическое) воспитание граждан РФ в Республике Крым». В последнее время злоумышленник занимал должность секретаря Регионального отделения общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России». Деятельность этой структуры направлена на нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины», - говорится в сообщении.

Оперативники спецслужбы, получив информацию, что он планирует выехать из Крыма в Херсонскую область для решения личных вопросов, задержали в пункте пропуска «Каланчак» на административной границе с аннексированным Крымом. Как уточнила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская, злоумышленник приехал в Украину для получения биометрического паспорта. «Как вы думаете, зачем этот "патриот" России приехал в Украину?.. Украинский биометрический паспорт получить !!!» - написала она в Facebook.

Следователями Главного управления СБ Украины в АР Крым в отношении задержанного открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.