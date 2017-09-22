Во Львовской области завершились украинско-американские учения Rapid Trident-2017

Сегодня на базе Международного центра миротворчества и безопасности Национальной академии Сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного во Львовской области завершились украинско-американские командно-штабные учения с привлечением войск Rapid Trident-2017 («Стремительный трезубец-2017»).

Как сообщается на сайте Министерства обороны Украины, на церемонии закрытия, которая состоялась на стадионе военного городка «Центральное», выстроились военнослужащие всех стран, участвовавших в нынешних маневрах.

Обращаясь к участникам учений, соруководитель от украинской стороны полковник Сергей Литвинов отметил, что, благодаря дружественным отношениям с иностранными партнерами, военнослужащие Вооруженных сил Украины имеют возможность повысить свой профессиональный уровень по лучшим мировым стандартам, а также поделиться собственным боевым опытом.

"Две недели учений были полны событий, требовали от нас умения быстро принимать решения и брать на себя ответственность, постоянно приобретать новые знания и практические навыки, действовать вместе и бок о бок идти к нашей общей цели. Цель эта остается неизменной - научиться профессионально выполнять свой долг как настоящие защитники и воины, достигать полного взаимопонимания и научиться действовать совместно в интересах мира и безопасности во всем мире", - подчеркнул Литвинов.

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В свою очередь соруководитель учений от Вооруженных сил США полковник Дэвид Джордан поблагодарил всех участников учений за их активное участие и весомый вклад в развитие партнерства между армиями стран-участниц. "Самая большая ценность таких учений - это то, как мы будем применять накопленный опыт и знания в дальнейшем. Поэтому призываю каждого из вас проанализировать то, чему вы научились здесь, и интегрировать полученные навыки в будущие учебные сценарии, чтобы каждые последующие учения были более сложными и полезными", - сказал Джордан.

В торжественной обстановке военнослужащие ВСУ, а также американские солдаты под гимны обеих стран спустили с мачты Государственные флаги Украины и США. Каждый участник многонациональных маневров получил именной сертификат. Кроме того, соруководители учений наградили кубками победителей товарищеского футбольного турнира, который состоялся в минувшие выходные. Так, в частности, кубком за первое место была награждена команда 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Второе место заняла футбольная команда контингента ВС Республики Молдова. Кубок за почетное третье место получили курсанты Национальной академии сухопутных войск.

Как известно, в Rapid Trident-2017 приняли участие около 2500 военнослужащих из 15 стран мира. Кроме Украины и США, к учениям привлекались военнослужащие из Канады, Болгарии, Грузии, Эстонии, Италии, Латвии, Литвы, Молдовы, Норвегии, Польши, Румынии, Турции и Великобритании.

Целью серии учений Rapid Trident-2017 было внедрение в ВСУ передового опыта армий ведущих стран мира, обмен профессиональными навыками, улучшение уровня взаимодействия между штабами и подразделениями сухопутных войск Украины, США, армий стран - участниц и партнеров НАТО, а также членов программы «Партнерство ради мира».

В течение первой недели учений военнослужащие из разных стран, которые принимали участие в командно-штабной фазе, отработали ряд задач по подготовке операции и руководству подразделениями для выполнения возложенных на них задач. В то же время на учебных участках полигона тактические подразделения ВСУ и стран-участниц совершенствовали свои знания и навыки по выполнению основных элементов ведения боевых действий в условиях вооруженных конфликтов современности. Затем, во время активной фазы учений, на разных участках полигона тактические подразделения ВСУ и зарубежных стран выполняли учебно-боевые задачи, которые были предусмотрены сценарием и разнообразились неожиданными вводными. Военнослужащие отрабатывали, в частности, вопросы оборонительных действий в различных условиях, учились эффективно противодействовать вражеским разведывательно-диверсионным действиям, обеспечивали десантирование грузов, несли службу на блокпостах, осуществляли патрулирование и конвоирование, действовали в нестандартных ситуациях, сотрудничали с местным населением и др.