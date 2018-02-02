В Умани женщина похитила полуторагодовалую девочку - ее задержали в Винницкой области (фото)

Похитившей ребенка женщине грозит до пяти лет лишения свободы.

В Бершадском районе Винницкой области работники полиции задержали женщину, которая в Умани похитила полуторагодовалую девочку.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении Нацполиции в Винницкой области, 1 февраля в полицию Винницкой области поступила ориентировка от коллег из Умани о похищении полуторагодовалой девочки.

По имеющейся информации, 26-летняя злоумышленница - жительница одного из сел Бершадского района - с похищенным ребенком могла поехать домой.

Ориентировка на женщину и ребенка была передана работникам автовокзала, автомобильных заправок, водителям маршрутных автобусов.

«Внимание на подозрительную женщину с ребенком обратил работник одной из автозаправок и позвонил в полицию. Водитель такси, в котором находилась женщина с ребенком, заехал заправляться. Недалеко от этой заправки работниками Бершадской полиции в тот же день правонарушительница была задержана. Свой поступок женщина объяснить не может. Она уже имеет судимости за кражи», - говорится в сообщении.

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Правоохранители выяснили, что задержанная женщина и мать с ребенком были в гостях у общей подруги. Воспользовавшись тем, что женщины вышли из дома, оставив ребенка, злоумышленница забрала ребенка и сбежала.

Девочку в больнице осмотрели медики. Она здорова. Ребенка передали матери, которая приехала за ней в сопровождении полицейских из Черкасской области. Правоохранители доставили их домой.

Женщину, которую задержали в Винницкой области, передали полиции Черкасской области. В отношении нее открыто уголовное производство по ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) УК. Расследованием дела займутся правоохранители Черкасской области. Злоумышленнице грозит до пяти лет лишения свободы.

Как сообщал УНИАН, 20 октября в Оболонском районе Киева был похищен младенец, пока отец забирал из детсада страшую дочь.

Следственным отделом Оболонского управления полиции начато уголовное производство по ч. 2 ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до пяти лет заключения.

Оперативники установили, что ребенка похитила женщина, с камер наблюдения было видно, что злоумышленница следила за мужчиной с коляской, так как камеры зафиксировали ее по маршруту движения отца с ребенком. 21 октября полицейские задержали женщину.