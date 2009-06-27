Памятник королю Карлу XII установили в Краеведческом музее Полтавы

В Полтаве 26 июня состоялась торжественная передача Швецией подарка - памятника шведскому королю Карлу XII Полтавскому областному краеведческому музею.

Как передает корреспондент УНИАН, шведский скульптор, историк и кавалерийский офицер Бернард ЭНГМУНД выразил надежду, что бюст все-таки будет размещен в другом, тематическом музее - Полтавской битвы.

Перед торжественной церемонией установления бюста Б.ЭНГМУНД отметил, что унижен тем фактом, что музей Полтавской битвы, подчиненный мэрии, отказался принять в подарок созданный им бюст, хотя раньше достаточно много подарков, связанных с временами Северной войны, передавались без проблем.

Б.ЭНГМУНД рассказал, что лепил скульптуру больше месяца с оригинала: в 1917 году останки Карла XII извлекли из саркофага.«Я использовал базовые расстояния между глазами, носом и ушами» - сказал Б.ЭНГМУНД.

Как сообщалось, мэрия Полтавы не позволила установить памятник на поле Полтавской битвы.

26-27 июня в Полтаве будут проходить мероприятия по празднованию 300-летия Полтавской битвы.

***Полтавская битва – самая большая битва Северной войны между войсками Царства Российского под командованием Петра I и шведской армией Карла XII. Состоялась утром 27 июня (8 июля) 1709 года за 6 верст от Полтавы. Победа российской армии привела к перелому в Северной войне в пользу России и положила конец господству Швеции как главной военной силы в Европе.