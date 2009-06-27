Газпром: Украина ждет снижения цены на газ

В третьем-четвертом квартале Украина значительно увеличит отбор газа в связи со снижением цен.

Об этом на пресс-конференции в Москве сказал глава правления ОАО «Газпром» Алексей МИЛЛЕР по итогам переговоров с главой НАК «Нафтогаз» Олегом ДУБИНОЙ.

«С учетом того, что в июне Украина резко сократила объемы закачки газа в подземные хранилища – это вызвано финансовым положением НАК «Нафтогаз Украина». Это вызвано тем, что цены июня – цены второго квартала выше, чем цены июля, соответственно третьего квартала», - сказал А.МИЛЛЕР.

По его словам, НАК «Нафтогаз Украины» планирует вести в больших объемах закачку газа в следующем месяце - по тем оценкам, которые есть на сегодняшний день, сумма, которую НАК «Нафтогаз» должен будет заплатить «Газпрому» за будущий месяц будет значительно выше, чем платежи за июнь и май.

Он добавил, что такие же объемы отборов запланированы в августе, сентябре и начале четвертого квартала.

А.МИЛЛЕР подчеркнул, что «бремя» закачки газа в ПХГ Украины ложиться на 3 и 4 кварталы.

Глава правления ОАО «Газпром» заявил, что газовые контракты с Украиной не будут пересматриваться до 2019 года.

«Хочу еще раз повторить: контракты подписаны, контракты действуют и никакому пересмотру не подлежат. Контракты действуют до 2019 года», - подчеркнул А.МИЛЛЕР.