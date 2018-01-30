Чтобы помнили: матерям и женам бойцов, не вернувшихся с войны, вручили "Книгу памяти" (видео)
11:03, 30 января 2018Общество
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Всего в виртуальной версии книги пока что 3780 историй жизни и гибели защитников Украины.
Матерям и женам воинов, не вернувшихся с войны, вручили "книги памяти"
В военном лицее имени Богуна сыновья погибших участников АТО вручили матерям и женам бойцов, не вернувшихся с войны, "Книгу памяти".
Как сообщается в сюжете ТСН, сейчас это уже вторая книга наших потерь в русско-украинской войне. Первый том собрал истории девяти сотен бойцов, и еще столько же во втором. Всего в виртуальной версии книги пока что 3780 историй жизни и гибели защитников Украины.
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Ранее сообщалось, что на Донбассе с начала войны погибли 69 военнослужащих Государственной пограничной службы.
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