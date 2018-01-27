В Госпогранслужбе назвали количество погибших на Донбассе пограничников

Всего в антитеррористической операции приняли участие 19 тыс. военнослужащих Госпогранслужбы.

На Донбассе с начала войны погибли 69 военнослужащих Государственной пограничной службы.

Читайте такжеПодрыв пограничников на Луганщине квалифицировали как терактКак передает корреспондент УНИАН, об этом первый заместитель председателя Государственной пограничной службы Василий Серватюк сообщил во время итоговой расширенной коллегии МВД.

"Всего с начала войны погибли 69 пограничников. 429 получили ранения, 5 считаются пропавшими без вести. В антитеррористической операции приняли участие 19 тыс. военнослужащих Государственной пограничной службы Украины", - сказал он.