Экс-председатель ФГИУ А.Бондарь расскажет о проблемах приватизации. Пресс-конференция в УНИАН

23 ноября в 14-30 в УНИАН состоится пресс-конференция народного депутата, заместителя председателя Специальной контрольной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам приватизации, экс-председателя Фонда государственного имущества Александра Бондаря на тему: “Проблемные вопросы приватизации в Украине” (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Материалы этой пресс-конференции вы можете заказать в виде аудиозаписи и профессиональной видеосъемки, обратившись в отдел маркетинга УНИАН по телефону: 279-35-23. Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.