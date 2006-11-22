Экс-председатель ФГИУ А.Бондарь расскажет о проблемах приватизации. Пресс-конференция в УНИАН

09:48, 22 ноября 2006
Общество
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23 ноября в 14-30 в УНИАН состоится пресс-конференция народного депутата, заместителя председателя Специальной контрольной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам приватизации, экс-председателя Фонда государственного имущества Александра Бондаря на тему: “Проблемные вопросы приватизации в Украине” (ул. Крещатик, 4, конференц-зал).  Материалы этой пресс-конференции вы можете заказать в виде аудиозаписи и профессиональной видеосъемки, обратившись в отдел маркетинга УНИАН по телефону:  279-35-23. Регистрация на месте по редакционным удостоверениям. 

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