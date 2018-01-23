Кто поедет на Евровидение-2018: группа Dilemma рассказала о песне, с которой будет покорять нацотбор (видео)

В нацотборе на "Евровидение 2018" примет участие пати-группа "DILEMMA". Музыканты поборются за право представлять государство на 63-м конкурсе в Лиссабоне с песней "На Пати".

Среди 18 участников отбора на "Евровидение 2018" от Украины - пати-группа "DILEMMA". В своем Instagram фронтмен коллектива Джей сообщил, что на конкурсе они представят свой недавний танцевальный хит "На Пати", премьера которого состоялась в ноябре 2017 года, сообщает lux.fm.

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На сегодня клип "На Пати" посмотрели 1,7 млн зрителей на YouTube. Номер от "DILEMMA" завершит программу второго полуфинала. Музыканты обещают "разорвать танцпол отбора".

"На наш взгляд, самые крутые, незабываемые номера в истории "Евровидения" – это выступления Русланы и Верки Сердючки. Драйв, энергетика и позитивный настрой! Мы мечтаем повторить успех этих артистов. Или, как минимум, продолжить эту традицию", - говорит фронтмен "DILEMMA" Джей.

Напомним, ранее группа KAZKA назвала песню, с которой будет покорять нацотбор.