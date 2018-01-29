На Буковине будут судить банду грабителей из экс-участников АТО

Злоумышленников задержали после ограбления одного из черновицких судей.

Прокуратура Черновицкой области передала в суд обвинительный акт в отношении организатора и трех участников организованной преступной группы, которые в июле 2017 года совершили разбойное нападение на председателя одного из судов области. Злоумышленники оказались экс-уасниками АТО.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Черновицкой области.

Досудебным следствием установлено, что 27-летний черновчанин организовал преступную, вооруженную огнестрельным оружием банду с целью совершения ряда нападений на отдельных граждан. В состав указанного преступного сообщества обвиняемый привлек трех своих знакомых, с которыми вместе проходил военную службу в зоне проведения АТО.

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«Так, после достижения согласия всеми участниками группы, детально изучив декларации госслужащих и чиновников, злоумышленники решили совершить нападение на семью председателя одного из судов Черновицкой области», - говорится в сообщении.

В частности, 10 июля около 6 часов утра обвиняемые пришли в квартиру потерпевшего, напали на него и его жену, применяя физическое насилие и угрожая применением огнестрельного оружия, завладели денежными средствами в сумме почти 11 тысяч евро.

За содеянное злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

Как сообщал УНИАН, 25 июля 2017 года в Черновцах сотрудники Нацполиции задержали преступную группу, которая 10 июля совершила разбойное нападение на семью председателя Хозяйственного суда Черновицкой области Бориса Желика.