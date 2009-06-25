Фестиваль немецкой культуры состоится в Днепропетровске
02:44, 25 июня 2009Общество
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Область выиграла конкурс правительства ФРГ
В Днепропетровске 16-18 октября 2009 г. состоится региональный фестиваль немецкой культуры «Храним традиции».
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Днепропетровской облгосадминистрации.
Конкурс правительства Федеративной Республики Германии на проведение фестиваля выиграла областная организация немцев «Видергебурт».
Ожидается, что в Днепропетровск приедут около 200 участников и гостей фестиваля, представители министерства внутренних дел ФРГ, Немецкого технического центра, посольств ФРГ в Украине и другие должностные лица.
В рамках проведения фестиваля запланированы выступления немецких фольклорных коллективов, которые пройдут в центре города маршем вместе с Баварским духовым оркестром.
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