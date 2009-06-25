Фестиваль немецкой культуры состоится в Днепропетровске

В Днепропетровске 16-18 октября 2009 г. состоится региональный фестиваль немецкой культуры «Храним традиции».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Днепропетровской облгосадминистрации.

Конкурс правительства Федеративной Республики Германии на проведение фестиваля выиграла областная организация немцев «Видергебурт».

Ожидается, что в Днепропетровск приедут около 200 участников и гостей фестиваля, представители министерства внутренних дел ФРГ, Немецкого технического центра, посольств ФРГ в Украине и другие должностные лица.

В рамках проведения фестиваля запланированы выступления немецких фольклорных коллективов, которые пройдут в центре города маршем вместе с Баварским духовым оркестром.