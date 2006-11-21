5 принципов европейской энергополитики от Секретариата Президента

Первый заместитель главы Секретариата Президента Украины Арсений ЯЦЕНЮК считает, что Украина должна принять активнейшее участие в выработке европейской энергетической политики.

Об этом сообщает пресс-служба Президента.

А.ЯЦЕНЮК и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Виталий ГАЙДУК приняли участие в международной конференции в Брюсселе, посвященной вопросом энергетической сферы.

«Во время конференции рассматривались ключевые вопросы энергетической безопасности и общей энергетической политики. К сожалению, не даны ответы на ни один из них», – заявил А.ЯЦЕНЮК. Он подчеркнул, что Украина считает необходимым принять активнейшее участие в выработке европейской энергетической политики. «Однако, для того, чтобы Европейский Союз имел внешнюю энергетическую политику, ему сначала надо выработать внутреннюю. Этот принцип касается и Украины», – добавил первый заместитель главы Секретариата.

По его мнению, «каждая из стран-участниц энергетического рынка использует собственную монополию. Россия – на природные ресурсы, Украина неудачно пытается использовать монополию на транзит, Европа – свое монопольное право на потребление. К сожалению, Энергетическая хартия не является тем инструментом, который дает ответ на вызовы современного энергетического рынка», – подчеркнул А.ЯЦЕНЮК.

Также первый заместитель главы Секретариата Президента выразил убеждение, что «при выработке энергетической политики следует учитывать:

– наличие обязательств стран-участниц энергетического рынка на межправительственном уровне. Должны быть установлены четкие правила игры, независимо от того, кто является основными игроками энергетического рынка – государственный или частный сектор;

– создание регуляторного органа с соответствующими полномочиями, действие которого должно распространяться на все страны-участницы;

– базовые подходы к формированию цены на энергоносители и транзит;

– ни одна из стран не должна иметь монополии ни на доступ к ресурсам, ни на доступ к транзиту, ни на доступ к потребителю;

– снижение действия коррупционных схем. Это касается как стран-поставщиков, так и стран-транзитеров и потребителей. В энергетическом секторе должны быть установлены прозрачные отношения».

«Чтобы дать ответ на все вызовы взаимоотношений в энергетической сфере, должны работать не политики, а технические эксперты, юристы, профильные специалисты. Политики должны подключаться на решающем этапе, на этапе принятия решений», – подчеркнул А.ЯЦЕНЮК.

Также он отметил, что «пока страны-транзитеры и страны-потребители дискутируют о форме энергетического рынка, страны-владельцы ресурсов прибегают к активным действиям, поэтому не следует тратить попусту время».