Доллар на межбанке растет

Сегодня на межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками - 7,6370/7,6725, к 11:00 сузился спрэд 7,6425/7,6685, и к 12:00 установились на уровне 7,6610/7,6675. К закрытию ценовые уровни поднялись 7,6785/7,6870 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг»,в 10:45 Нацбанк вышел на рынок на аукционе с ценой отсечения по валютной паре USD/UAH – 7,6300.

Рублевый рынок открылся на уровнях 0,2446/61, к 11:00 цены снизились 0,2445/57, а к 12:00 ушли вверх 0,2452/60. К закрытию торгов цены достигли текущего максимума 0,2461/68. В России курс доллар-рубль упал, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 31,2000 (-0,2200).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,4110/12, а к 15:00 упали 1,4018/20. Рынок евро-гривна открылся следующими индикативными котировками – 10,7580/10,8130, к 11:00 цены сконцентрировались в диапазоне 10,7640/10,8085, и к 12:00 установились на следующих значениях 10,7840/10,8025. К закрытию торговой сессии ценовые показатели по EUR/UAH ушли вниз 10,7470/10,7710.