Законопроект о признании голодомора геноцидом заполитизирован

Народный депутат фракции Партии регионов Ярослав СУХИЙ считает слишком заполитизированным законопроект о признании голодомора геноцидом украинского народа.

Об этом говорится в комментарии Я.СУХОГО, размещенного на сайте Партии регионов.

«Этот факт не надо ни политизировать, ни драматизировать”, - отметил народный депутат.

По его словам, вопрос голодомора непременно будет рассмотрен Верховной Радой, но “это произойдет тогда, когда он будет подготовлен к рассмотрению”.

По мнению Я.СУХОГО, политизация законопроекта о признании голодомора геноцидом украинского народа негативно отразилась на его содержании. “Политизируется, причем сознательно и целенаправлено, и атмосфера вокруг обсуждения этого проекта в ВР. От практики подобного «лоббирования» законопроектов следует отказываться как можно скорее, поскольку она вредит всем», – отметил депутат.

Как сообщал УНИАН, 2 ноября Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО внес на рассмотрение Верховной Рады проект Закона «О Голодоморе 1932-1933 гг. в Украине», определив его как безотлагательный для внеочередного рассмотрения.

16 ноября В.ЮЩЕНКО обратился к народным депутатам Украины с призывом поддержать данный проект закона.

17 ноября Верховная Рада отложила рассмотрение законопроекта о признании голодомора 30-х годов «геноцидом украинского народа».

25 ноября в Украине будут отмечать День памяти жертв политических репрессий и голодоморов.