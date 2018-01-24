Аэропорт в Жулянах могут переименовать в честь авиаконструктора Сикорского

Постоянная комиссия Киевского городского совета по вопросам культуры, туризма и информационной политики согласовала проект решения, который предусматривает переименование международного аэропорта “Киев” в честь выдающегося авиаконструктора украинского происхождения Игоря Сикорского.

Как сообщает пресс-служба Киевсовета, председатель комиссии Виктория Муха на заседании сообщила, что коллектив аэропорта "Киев" поддержал инициативу по переименованию.

Читайте такжеВ Киевсовете пришли к согласию относительно дальнейшего процесса переименования улиц - депутат«Вопрос в течение двух месяцев обсуждался на сайте исполнительного органа, и альтернативных предложений относительно других названий или замечаний не поступило. Принятие такого решения будет способствовать чествованию памяти выдающегося авиаконструктора Игоря Сикорского”, - отметила она.

Проект соответствующего решения должна также рассмотреть постоянная комиссия Киевсовета по вопросам самоуправления, региональных и международных связей.

Игорь Сикорский — всемирно известный авиаконструктор, который родился в Киеве, работал в Российской Империи и США. В историю авиастроения он вошел как конструктор первых многомоторных самолетов, первого трансатлантического гидроплана и первого серийного вертолета одновинтовой системы. В 1918 году Игорь Сикорский эмигрировал в США, где создал авиастроительную компанию Sikorsky Aircraft. Компания существует до сих пор, в ноябре ее приобрела корпорация Lockheed Martin.

Как сообщалось, международный аэропорт "Киев" (Жуляны), второй в Украине по величине пассажиропотока, по итогам 2017 года по сравнению с результатом 2016 года увеличил пассажиропоток на 64,2% - до 1,852 млн человек.