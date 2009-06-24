Судья Печерского суда «дорешался»: возбуждено уголовное дело

Прокуратура Киева возбудила уголовное дело в отношении судьи Печерского районного суда.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе столичной прокуратуры, в ходе проверки было установлено, что судья Печерского районного суда Киева в нарушение требований ст. 114 ГПК Украины, которая предусматривает, что иски по поводу недвижимого имущества предъявляются по местонахождению имущества, вынес решение, которым признал за 43 гражданами право собственности по 0,10 га за каждым истцом (всего 4,3 га) на Французском бульваре в г. Одесса.

При этом судья, превышая свои служебные полномочия, без ссылки на нормы вещного права, незаконно изменил целевое назначение земли с рекреационного на земли для строительства и обслуживания жилого дома и хозяйственных зданий и сооружений, подчеркнули в прокуратуре.

По апелляционной жалобе прокуратуры города Киева указанное решение отменено как незаконное Апелляционным судом Киева.

Кроме того, по другому гражданскому делу, применяя предыдущую схему, тот же судья Печерского районного суда незаконно признал право собственности за 24 гражданами по 0,10 га за каждым (всего 2,4 га) на Французском бульваре в г. Одесса, также изменив целевое назначение земли.

По результатам проверки прокуратурой города Киева в отношении судьи Печерского районного суда возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 375 Уголовного кодекса Украины за вынесение заведомо неправосудных решений.

Кроме того, в ходе проверки установлено, что Управлением земельных ресурсов в Дергачевском районе Харьковской области на основании решения этого же судьи Печерского районного суда г. Киева зарегистрировано право собственности на земельный участок площадью 70 га за ОК ЖСК «Виктория».

На запрос прокуратуры города Печерский районный суд предоставил решение по этому вопросу другого характера.

Гражданское дело, на основании которого появились два взаимоисключающих решения суда, было похищено во время направления в апелляционную инстанцию, утверждают в прокуратуре.

По указанному факту прокуратурой города Киева возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.ч. 1 и 3 ст. 358 УК Украины (подделка и использование поддельного решения суда), ч. 1 ст. 357 УК Украины (похищение гражданского дела) и ч. 4 ст. 190 УК Украины за мошенническое завладение земельным участком 70 га, стоимостью 4 958 636 грн.