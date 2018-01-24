В Украине впервые выступит легендарная британская группа Massive Attack

В рамках музыкального фестиваля UPark Festival-2018 в Киеве 26 июля этого года выступит легендарная британская группа Massive Attack. Об этом сообщается на официальной странице фестиваля в Facebook.

"Впервые о них заговорили в Бристоле в 1988 году. Они подарили миру уникальную музыкальную смесь из джаза, хип-хопа, рока, рэгги и соула и завоевали сердца миллионов. Их шоу - это всегда невероятная музыка и уникальные визуальные эффекты", - отмечают организаторы.

Группа Massive Attack станет хедлайнером второго дня UPark Festival-2018. Билеты на второй день фестиваля обещают в продаже уже с этой пятницы — 26 января.

Massive Attack - музыкальный дуэт из британского города Бристоль, в состав которого теперь входят Роберт Дель Наджа (также известный как 3D) и Грант Маршалл (Daddy G). Massive Attack считают основоположниками музыкального стиля трип-хоп, хотя сами участники отвергают такое определение.

Также песни группы можно часто услышать в саундтреках к фильмам и сериалам, в том числе, в сериале "Доктор Хаус".

Ранее стало известно, что хедлайнером первого дня столичного UPark Festival этого года станетеще один культовый британский группа - Gorillaz. Билеты на первый день фестиваля появились в продаже еще в декабре прошлого года, их стоимость стартовала от 1100 грн, а сейчас они уже стоят от 1430 грн.

При этом организаторы фестиваля обещают позже объявить информацию относительно механизма приобретения абонемента на оба дня фестиваля, в том числе для тех, кто уже является владельцами однодневных билетов.