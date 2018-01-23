Украина заняла 69 место в рейтинге лучших стран мира

Украина заняла 69 место среди 80 стран в ежегодном рейтинге лучших стран мира, составляемом американским изданием U.S. News World Report.

Обновленный рейтинг опубликован на сайте издания.

При этом в ТОП-5 стран рейтинга вошли Швейцария, Канада, Германия, Великобритания и Япония. Соединенные Штаты заняли 8 место, Россия - 26.

Методология рейтинга базируется на 65 критериях, которые разделили на основные группы: туризм, культурное влияние, предпринимательство, наследие, открытость для бизнеса, влияние в мире, качество жизни, экономический рост и забота о гражданах.

Читайте такжеУкраина попала в ТОП-50 развивающихся стран по инклюзивности экономического развития

Соседями Украины в рейтинге оказались Иордания (68 место) и Казахстан (70 место). Беларусь заняла 72 место.

В разрезе составляющих рейтинга наиболее высокие места Украина заняла по позициям силы государства (военные и геополитические факторы) - 33 место, гражданству (права человека, религиозная свобода, гендерная равность, права собственности) - 46 место, и предпринимательству - 48 место. Наиболее низкими оказались позиции Украины в открытости для бизнеса и качестве жизни - 75 и 72 места соответственно.

Как сообщал УНИАН, Украина заняла первое место среди постсоветских стран в рейтинге улучшения делового климата, составленном британским деловым изданием Financial Times.

Также Украина поднялась на 4 позиции в рейтинге легкости ведения бизнеса от Всемирного банка «Doing Business 2018» за счет упрощения получения разрешений на строительство, улучшения защиты прав миноритарных акционеров путем введения обязательства немедленного опубликования информации о транзакциях со связанными сторонами, а также уменьшения ставки единого социального взноса.