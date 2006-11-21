Тарифы на услуги ЖКХ завышены на 30-60%

Глава Международного экономического комитета Игорь ШАРОВ заявляет, что ЖЭКи систематически нарушают Закон Украины «О предоставлении коммунальных услуг». Об этом И.ШАРОВ заявил сегодня журналистам, сообщили УНИАН в пресс-службе МЭК.

«Как потребители коммунальных услуг мы все являемся свидетелями систематических нарушений Закона «О предоставлении коммунальных услуг» со стороны ЖЭКов, так как нам не расшифровывают тариф в виде документально подтвержденных затрат на содержание именно наших квартир», – сказал глава МЭК.

Однако, как отметил глава МЭК, «закладывание дополнительных расходов в тарифы неизбежно, так как этому способствует состояние ЖКХ». И.ШАРОВ напомнил, что потери тепловой энергии и питьевой воды во внешних сетях составляют от 30% до 60%, а непосредственно в жилищном фонде – свыше 30%. 32% тепловых сетей находятся в аварийном состоянии, во многих регионах вообще не проводится диагностика и осмотр оборудования и коммуникаций с целью минимизации эксплуатационных расходов и потерь.

«Потери ведут к росту себестоимости услуг, что отображается в тарифах, устанавливаемых органами местного самоуправления, – подчеркнул И.ШАРОВ. – И это при том, что в Гражданском кодексе и законе о приватизации четко записано, что жильцы должны платить только за оказанные услуги, оплачивать свою долю в расходах ЖЭКа на содержание конкретного дома. Показательно, что себестоимость 1 Гкал тепла при отоплении составляет на первое полугодие 2006 года около 101-107 гривень в Киеве, на Закарпатье и в Крыму, в то время как в Днепропетровской, Тернопольской, Запорожской, Черкасской и Хмельницкой областях она колеблется в пределах от 57 до 69 гривень».

И.ШАРОВ считает, что установление справедливых коммунальных тарифов невозможно без проведения реформы ЖКХ.

«В любом секторе экономической деятельности формирование тарифов должно исходить исключительно из цены ресурсов, заработной платы и необходимых материалов, – сказал И.ШАРОВ. – Убытки предприятий либо же их прогнозированные расходы в будущем в тариф закладываться не должны».

При этом он подчеркнул, что приветствует контроль со стороны Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства во всех регионах страны того, чтобы в тарифы не закладывались дополнительные расходы, для чего ведомство разработало новую методику формирования тарифов.