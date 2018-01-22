В Житомире подвели итоги деятельности специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва по футболу "Полесье" горсовета.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирского городского совета.

Как отмечается в сообщении, во время публичного отчета исполняющий обязанности директора школы Николай Скриминский рассказал, что прошлый год стал для учреждения очень удачным, ведь было немало побед. Он рассказал, чем жил заведение в прошлом году и какие достижения получили воспитанники школы.

Так, в прошлом году в Житомире традиционно состоялся Всеукраинский турнир по футболу памяти первого президента ФФУ, заслуженного тренера Украины Виктора Максимовича Банникова. Был основан Международный турнир памяти первого директора школы, заслуженного тренера Украины, мастера спорта СССР Сюсюри Николая Петровича, который отныне будет проводиться ежегодно.

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"Еще одним знаменательным событием в истории школы стало получение платежа солидарности в размере 471 тыс. грн гривен за трансфер Руслана Малиновского в бельгийский клуб «Генк». Напомним, что в школе «Полесье»

Малиновский занимался в 2005-м году, после чего перешел в систему донецкого "Шахтера", где выступал за команды «Шахтер-3», «Севастополь», «Заря», а затем стал игроком национальной сборной Украины по футболу", - сказано в сообщении.

Также многие воспитанники школы сейчас играют за юношеские сборные Украины и защищают цвета многих ведущих команд Украины.

Кроме этого воспитанники школы играли в местном футбольном клубе "Полесье" и были задействованы в созданной команды «Полесье» U-19, которая дает возможность выпускникам продолжить карьеру профессионального футболиста.

К тому же, этот спортивный заведение в прошлом году вернул себе статус специализированной школы олимпийского резерва.

Напомним, эта школа существует в Житомире уже почти 40 лет .По состоянию на 1 января этого года в ней обучаются 539 воспитанников разных возрастных групп и работает 14 тренеров. Заведение насчитывает 36 спортивных групп.