В День соборности над оккупированной Луганщиной подняли украинский флаг (фото, видео)

Сине-желтый стяг, украшенный несколькими десятками воздушных шаров подняли в небо в Станице Луганской военные и ученики местных школ.

Как говорится в сюжете ТСН, так решили отметить День соборности. Когда флаг взлетел, ветер тут же понес его в сторону оккупированного Луганска.

Этому не помешали ни дождь, ни порывистый ветер. Действо сопровождалось исполнением гимна Украины и громкими аплодисментами.

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Мероприятие провели при содействии местной власти, отдела гражданско-военного сотрудничества ТУ "Луганск", членов союза участников боевых действий АТО Луганщины и местных школьников.

"Полотнище размером шесть на одиннадцать метров было изготовлено волонтерами Донетчины и передано в дар жителям соседней области как символ единства Украины", - говорится в тексте сообщения пресс-центра АТО в Facebook.