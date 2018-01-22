Посол назвал количество спасенных из отеля в Кабуле украинцев

Из отеля InterContinental спасено 19 украинцев, которые находились там на момент теракта. Об этом ТСН сообщил посол Украины в Таджикистане Виктор Никитюк.

Читайте такжеКоличество погибших в результате теракта в Кабуле украинцев увеличилось до 7 человекПо словам Никитюка, они сейчас находятся в безопасном месте на одной из баз «союзников» Украины в Кабуле.

При этом тела убитых украинцев будут отправлять в Украину с помощью авиации государств-союзников. Дата еще неизвестна.

Как сообщал УНИАН, количество погибших граждан Украины в результате терактав Кабуле увеличилось до 7 человек. "Подтверждена гибель 7 граждан Украины. Данные по всем этим гражданам у нас есть. Все погибшие работали в афганской авиакомпании Kam Air и проживали в гостинице InterContinental", – отметил Никитюк. Он добавил, что теперь украинский консул в Афганистане должен оформить документы для возврата погибших в Украину.