Штат инспекторов газового хозяйства будет увеличен

Госгорпромнадзор в пределах особого режима надзора за предприятиями газового хозяйства, введенного с 12 мая, увеличивает штат инспекторов на проверках соблюдения норм безопасности при использовании газа в быту.

Как сообщили УНИАН в Информационном центре Госгорпромнадзора, это решение вызвано необходимостью перераспределения приоритетов государственного надзора в связи с введением постановлением правительства «О временном ограничении относительно осуществления мероприятий государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности на период до 31 декабря 2010 г.» моратория на проведение плановых проверок субъектов ведения хозяйства с производствами низкой и средней степеней риска.

Высвобождаемый в связи с этим инспекторский ресурс решено направить на усиление государственного надзора в одной из наиболее опасных и социально важных сфер – в газовом хозяйстве.

Председатель Госгорпромнадзора Сергей СТОРЧАК издал распоряжение, которым территориальным управлениям комитета предложено приобщить до 151 государственного инспектора по газовому надзору их коллег, осуществляющих государственный надзор в социально-культурной сфере и в аграрно-промышленном комплексе.

Предусматривается, что привлеченные инспекторы будут задействованы на проведении проверок по таким вопросам:

– проведение инструктажей лиц, которые пользуются газовым оборудованием в общественных домах;

– проведение инструктажей жителей многоквартирных домов по правилам пользования газом в быту;

– наличие актов прочистки и проверки дымовых и вентиляционных каналов;

– наличие актов проверки герметичности подземных инженерных введений к жилым домам;

– техническое состояние подвалов жилых домов, наличие в них освещения и вентиляции;

– состояние оголовков дымоходов и наличие их реестров в жилищно-эксплуатационных организациях;

– правильность установки газового оборудования на объектах социально-культурной сферы;

– наличие на газовых приборах с отводом продуктов сгорания таблички «Проверь тягу!»;

– наличие в общественных домах возле газового оборудования инструкций по безопасному пользованию газом и т. п.