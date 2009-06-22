Сегодня ночью Харьковская ТЭЦ-5 прекращает работу

Работа харьковской ТЭЦ-5 на генерацию электроэнергии и подачу тепла будет сегодня в полночь остановлена.

Об этом сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации со ссылкой на генерального директора теплоэлектроцентрали Олега ШАПОВАЛОВА.

По его словам, основная причина приостановки предприятия – отсутствие топлива, которое с начала 2009 года подорожало дважды, – почти на 40%, и в мае состоялось еще одно подорожание топлива для генерации электроэнергии (мазута) еще на 30%.

При этом, обращает внимание О.ШАПОВАЛОВ, с ноября прошлого года стоимость электроэнергии для всех категорий потребителей фактически не изменялась. В связи с этим ТЭЦ-5 на сегодняшний день не имеет возможности закупать топливо – рассчитываться за мазут и природный газ, и может работать лишь в убыток.

«Понимая, что работа «ТЭЦ-5» в убыток невозможна, дирекция теплоэлектроцентрали приняла решение в 0.00 часов прекратить работу всех блоков. ТЭЦ-5 будет остановлена», - заявил О.ШАПОВАЛОВ.

Он также отметил, что на данный момент задолженность Харьковских тепловых сетей и предприятий – поставщиков тепла, которые обслуживают Харьковский и Дергачевский районы в зоне действия теплоэлектроцентрали, составляет 160 млн. грн. Задолженность же ТЭЦ-5 составляет около 98 млн. грн.

О.ШАПОВАЛОВ подчеркнул, что нынешнее положение вещей ставит под угрозу своевременную подготовку ТЭЦ-5 к работе в осенне-зимний период.

«Подготовка теплоэлектроцентрали к отопительному сезону возможна только при одном условии – погашении задолженности тепловых сетей за отпущенную энергию, которую произвела ТЭЦ-5», - отметил руководитель ТЭЦ-5.