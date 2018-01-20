В Нью-Йорке протестовали против выступлений российских музыкантов, которые поддержали аннексию Крыма (фото)

В американском Нью-Йорке прошли акции протеста против выступлений российского пианиста Дениса Мацуева и джазмена Игоря Бутмана, которые в 2014 году поддержали аннексию Крыма.

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Как написала на своей странице в Facebook украинская журналистка Юлия Городецкая, 19 января вечером активисты дважды собирались возле «Карнеги-Холл», где играл пианист Мацуев и один раз у «Линкольн-центра», где выступил Игорь Бутман.

«Слушатели Мацуева агрессивные, кидаются с кулаками и оскорблениями, слушателей Бутмана, как и ранее, не видно и не слышно... С концерта Мацуева пошли трое: женщина и двое мужчин. Разговаривала только с первой: у нее трагедия: «Очень не хотела на концерт, потому что умер близкий человек, я не могу сказать, что верю вам – пойду домой и погуглю все на тему этого письма», – написала журналистка.

Публичных комментариев Мацуева и Бутмана относительно акций протеста нет, пишет «Радио Свобода».

Ранее активисты уже проводили акцию в первый день выступления Игоря Бутмана в Нью-Йорке 16 января.

В марте 2014 года в российской газете «Известия» было опубликовано коллективное обращение российской общественности и деятелей культуры в поддержку позиции президента России относительно Украины и Крыма. В частности, под ним подписались Денис Мацуев и Игорь Бутман. Всего свои подписи оставили более 500 человек, сообщало российское издание.

Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости». Верховная Рада Украины официально объявила датой начала временной оккупации Крыма и Севастополя Россией 20 февраля 2014 года.