Некоторые украинцы сделали Крещение экстремальным (видео)

В Киеве оборудовали десяток мест для погружения в ледяную воду. Возле каждого дежурили медики и спасатели.

Но приверженцы зимних купаний пошли дальше - превратили религиозный праздник в экстремальный и вместо трех коротких погружений устроили заплывы на скорость и экстремальные спуски в воду.

Как сообщал УНИАН, во время празднования Крещения в Украине в ледяную воду ныряли целыми семьями.