Некоторые украинцы сделали Крещение экстремальным (видео)
20:16, 19 января 2018
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Некоторые вместо трех коротких погружений устроил заплывы на скорость и экстремальные спуски в воду.
В Киеве оборудовали десяток мест для погружения в ледяную воду. Возле каждого дежурили медики и спасатели.
Но приверженцы зимних купаний пошли дальше - превратили религиозный праздник в экстремальный и вместо трех коротких погружений устроили заплывы на скорость и экстремальные спуски в воду.
Как сообщал УНИАН, во время празднования Крещения в Украине в ледяную воду ныряли целыми семьями.
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