На Житомирщине будут судить преступную группу за незаконное изготовление почти 15 тонн алкоголя

На Житомирщине будут судить организованную преступную группу, которая незаконно изготовила почти 15 тонн алкоголя для продажи

Как сообщила корреспонденту УНИАН пресс-секретарь прокуратуры Житомирской области Татьяна Гоша, 18 января прокуратурой Житомирской области утвержден обвинительный акт в уголовном производстве в отношении организованной группы в составе трех человек, которые наладили незаконное изготовление, хранение, сбыт и транспортировку с целью сбыта подакцизных товаров.

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Досудебным расследованием, которое проводили следователи Главного управления Государственной фискальной службы в области, установлено, что житель Киевской области из корыстных побуждений, не имея соответствующей лицензии на изготовление и торговлю алкогольными напитками, в сентябре 2017 года создал организованную преступную группу, в состав которой вошли двое человек - жители Житомирской и Киевской областей.

В дальнейшем для незаконного изготовления, хранения и сбыта алкоголя, участники организованной преступной группы подыскали хозяйственное помещение в населенном пункте на Киевщине и установили там оборудование для массового производства алкогольных напитков.

Таким образом злоумышленники с сентября прошлого года, нарушая требования налогового законодательства Украины, незаконно изготовили почти 15 тонн алкоголя для продажи в различных областях. Изготовленные водочные изделия доставляли житомирянину для дальнейшей розничной торговли.

Разоблачена и прекращена противоправная деятельность организованной преступной группы благодаря слаженным оперативным действиям прокуратуры Житомирской области и Главного управления Государственной фискальной службы в Житомирской области.

Во время санкционированных обысков обнаружены и изъяты незаконно изготовленные водочные изделия, средства и оборудование, что обеспечивает незаконное производство таких товаров в большом количестве, а также транспортные средства для их перевозки к местам сбыта.

Сейчас обвинительный акт в уголовном производстве по ч. 3 ст. 28, ч. 1 и 2 ст. 204 УК Украины направлен в суд для рассмотрения по существу.

Публичное обвинение в суде будет обеспечивать прокуратура Житомирской области.