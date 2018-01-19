Главе Госкино Ильенко придется объяснять НАЗК обстоятельства выплат двоюродной сестре

Национальное агентство Украины по предотвращению коррупции пригласило председателя Государственного агентства по вопросам кино Филиппа Ильенко предоставить объяснения по поводу выплат поощрительных премий двоюродной сестре в период с 2016 по 2017 год. Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

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«Для обеспечения реализации прав лица, которое привлекается к административной ответственности и которое вправе представить объяснения и замечания по содержанию протокола, в Национальное агентство по предотвращению коррупции приглашен Филипп Ильенко, председатель Государственного агентства Украины по вопросам кино», - говорится в сообщении.

По информации НАПК, председатель Госкино в период 2016-2017 годов принимал решения в условиях конфликта интересов, который возник во время применения поощрительных выплат к двоюродной сестре Ильенко. Она работает начальником отдела государственного регулирования киновидеопроката управления государственного регулирования и реализации кинопроектов.

«В этом случае есть факт нарушения требований закона по предотвращению и урегулированию конфликта интересов. Также указанное деяние содержит признаки административного правонарушения, связанного с коррупцией, ответственность за которое предусмотрена ст.172-7 Кодекса Украины об административных правонарушениях», - отметила в НАПК. Сообщается, что председатель Госкино приглашен прибыть в Нацагентство 25 января на 11:00.

Как сообщал УНИАН, Госкино выделит более 17 миллионов гривен на романтическую комедию Зеленского.