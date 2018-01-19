Население Украины существенно уменьшилось в 2017 году - Госстат

Численность населения Украины за 11 месяцев 2017 года уменьшилась с начала года на 181,5 тыс. человек и на 1 декабря составила 42 млн 403 тыс. человек, сообщила Государственная служба статистики Украины.

В январе-ноябре 2017 года, по данным Госстата, в Украине родилось 336,5 тыс. детей, в то время как за аналогичный период 2016 года этот показатель составил 365,5 тыс. детей. За 11 месяцев была зафиксирована естественная убыль населения – 189,4 тыс. человек, тогда как за январь-ноябрь 2016 года население сократилось на 164,2 тыс. человек. При этом число приехавших в страну превысило количество выехавших из страны на 7 889 человек, за аналогичный период 2016 года этот показатель составил 7 618 человек.

Данные приводятся без учета Крыма и части зоны проведения Антитеррористической операции, а численность населения оценивается лишь без учета территории Крыма.

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Как сообщал УНИАН, численность населения Украины по состоянию на конец 2016 года составила 42 млн 584,5 тыс. человек, что, по оценкам Государственной службы статистики Украины, на 176 тыс. человек меньше, чем было на конец 2015 года.

Весной 2014 года после аннексии Крыма и формирования зоны антитеррористической операции на востоке страны в связи с началом активных боевых действий в регионе численность населения Украины была существенно скорректирована и уменьшена до 43 млн с 45 млн человек. В дальнейшем этот показатель уменьшался от месяца к месяцу.

Последний раз перепись населения в Украине проводилась в 2001 году. Организация Объединенных Наций рекомендует проводить данную оценку не реже одного раза в десять лет.